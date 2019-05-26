2019-05-26

فيديو مروع.. دهس مالك سيارة بعد محاولته منع لص من سرقتها

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهد أحد أحياء شرق منطقة الرياض جريمة مروعة لسرقة سيارة تركها صاحبها في وضع التشغيل، حيث قام لص بسرقة السيارة من أمام أحد المحال التجارية ودهس صاحبها ثم لاذ بالفرار.

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وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة اللص وهو يحوم حول السيارة بعد أن تركها صاحبها في وضع التشغيل.

وحينما عاد صاحب السيارة مسرعاً، استقلها اللص وباغته بالرجوع للخلف فجأة ثم دهسه وفرً مسرعاً .