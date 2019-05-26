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2019-05-26 فيديو.. عائض القرني في العشر الأواخر: شمِّر يا باغي الخير اغنم أبواب البر متابعات الخليج 365 - الرياض وجَّه الشيخ الدكتور عائض القرني نصيحة غالية للمسلمين في العشر الأواخر من رمضان للفوز بالأجر والثواب العظيم في هذه الأيام المباركات. وقال الشيخ القرني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: دنت الليالي العشر، Advertisements واقتربت نهاية الشهر، فشمّر يا باغي الأجر، واغنم أبواب البر، قبل فوات العمر.









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