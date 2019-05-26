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2019-05-26 صورة نادرة لـ الملك سلمان وهو يقود سيارة عسكرية متابعات الخليج 365 - الرياض وثقت صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو يقود سيارة عسكرية عام 1956م. Advertisements الصورة نشرها الأكاديمي خالد محمد باطرفي”، وعلق عليها بقوله “الملك سلمان⁩ مع أخيه الأمير تركي بن عبدالعزيز يقود مركبة عسكرية. وأضاف أن الصورة تم التقاطها أثناء استعدادات الجيش السعودي للدفاع عن الشقيقة الكبرى ⁧مصر⁩ ضد العدوان الثلاثي البريطاني الفرنسي الإسرائيلي عام ١٩٥٦.









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