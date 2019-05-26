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2019-05-26 الحصيني يحذر من أمطار وسيول خلال الـ 48 ساعة المقبلة متابعات الخليج 365 - الرياض توقع عبدالعزيز الحصيني ، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات ، استمرار هطول أمطار على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير ونجران وجازان خلال ٤٨ ساعة المقبلة. Advertisements وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”: لا زالت الحالة الممطرة مستمرة على مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير ونجران وجازان، ثم تمتد نواحي الشمالية خلال ٤٨ ساعة القادمة بإذن الله. وأضاف أن فرصة السيول وجريان الأودية واردة على مناطق الباحة والطائف وعسير ونجران وجازان! ابتعدوا عن الأودية.









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