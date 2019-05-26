ظريف: إيران لديها رغبة في بناء علاقات متوازنة مع كل الدول الخليجية

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده لا ترغب في أيِّ تصعيد عسكري وأنها على استعداد لتلقي أي مبادرة

تساعد على خفض التصعيد وتكوين علاقات بنَّاءة مع جميع دول الجوار.

وقال ظريف، خلال اجتماع عقده في بغداد اليوم الأحد مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي: “لا محدودية لدى طهران لحلحلة كلِّ المشاكل مع بلدان المنطقة ، وإيران لا ترغبُ في أيِّ تصعيد عسكري، وهي على استعداد لتلقي أي مبادرة تساعد على خفض التصعيد وتكوين علاقات بنَّاءة مع جميع دول الجوار”.

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و صرح الحلبوسي بأن العراق سيلعبُ دورا محوريا لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن ولن يكون في أيِّ محور.

وأضاف: “العراق يحرص على سلامة جيرانه والعمل على كل المستويات، لتجنب مخاطر التصعيد في المنطقة”.

كما حذر من “خطورة التصعيد في المنطقة، وضرورة الحوار والمبادرات السلمية لبناء الثقة بين كل الاطراف”. وكان ظريف وصل إلى بغداد أمس السبت وأجرى مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي والرئيس العراقي برهم صالح تناولت داعيات

الأزمة بين أمريكا وإيران .