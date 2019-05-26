الاستعلام عن وافد عبر موقع وزارة العمل والتنمية السعودي

الاستعلام عن وافد، تعتبر خدمات مكتب العمل السعودي من الخدمات الهامة التي تخدم عدد كبير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وكان في السابق يذهب المواطن أو المقيم إلى مكتب العمل السعودي الاستعلام عن سداد رخصة العمل أوالاستعلام عن خدمات مكتب العمل، وقد وفرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية موقع إلكتروني من خلاله يستطيع اى شخص مواطن كان أو وافد ان بطريقه بسيطه وسهله ان يستعلم عن اى شئ دون الذهاب إلى مكتب العمل السعودي أو فروع وزارة العمل، وتوفر وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه في المملكة العديد من الخدمات، و استعلام مكتب العمل التي تخدم المواطن السعودي والمقيمين الوافدين داخل المملكة لتوفير لهم الجهد والوقت دون الذهاب إلى مقرات الوزارة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة مثل خدمة الاستعلام عن نقل كفاله وافد.

خطوات الاستعلام عن وافد مكتب العمل

أولا يجب الدخول إلى موقع وزاره العمل .

. اضغط على الخدمات الإلكترونية.

سوف تجد الخيار الذي يحتوي علي استعلام عن موظف وافد.

انقر علي الاستعلام.

سيتم نقلك للصفحة التي تحتوي على البيانات قم بكتابة رقم الإقامة، ومليء المربع.

ثم كتابة رمز التحقق.

ثم انقر علي البحث.

سوف يظهر لك جميع المعلومات المتعلقة بالوافد.

كما تستطيع أن تستعلم من خلال رقم الإقامة، ورقم الجواز، ورقم الحدود.

خطوات الاستعلام عن خدمات مكتب العمل

أولا يجب الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الموجود اعلي المقالة .

ثم الضغط على الاستعلامات الإلكترونية.

الضغط على الاستعلام عن خدمات مكتب العمل.

اختيار نوع الخدمة وهي نقل خدمة عامل وافد.

إدخال رقم الطلب ورقم الإقامة في الخانات المخصصة لهما.

ثم إدخال الرمز المرئي، ثم النقر على بحث.

ثم ستظهر اسفل يسار الشاشة حالة الطلب في وزارة العمل تمت الموافقة.

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