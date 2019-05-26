الاستعلام عن صلاحية إقامه وافد برقم الإقامة عبر بوابة ابشر

الاستعلام عن صلاحية إقامه وافد برقم الإقامة، خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة هي من الخدمات المميزة التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية والمديرية العامه للجوازات السعودية للوافدين، تعتبر خدمات مكتب العمل السعودي من الخدمات الهامة التي تخدم عدد كبير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وكان في السابق يذهب المواطن أو المقيم إلى مكتب العمل السعودي الاستعلام عن سداد رخصة العمل أوالاستعلام عن خدمات مكتب العمل، وقد وفرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية موقع إلكتروني من خلاله يستطيع اى شخص مواطن كان أو وافد ان بطريقه بسيطه وسهله ان يستعلم عن اى شئ دون الذهاب إلى مكتب العمل السعودي أو فروع وزارة العمل، وتوفر وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه في المملكة العديد من الخدمات، و استعلام مكتب العمل التي تخدم المواطن السعودي والمقيمين الوافدين داخل المملكة لتوفير لهم الجهد والوقت دون الذهاب إلى مقرات الوزارة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة مثل خدمة الاستعلام عن نقل كفاله وافد.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامه

أولا يجب عليك الدخول لموقع أبشر الإلكتروني

ثم قم باختيار الاستعلامات الإلكترونية والتي سوف تجدها مُفعلة.

ثم قم بكتابة رقم الإقامة، ورمز التحقق.

ثم الضغط على عرض.

سوف تظهر أمامك صفحة جديدة بها جميع البيانات الخاصة بك.

شروط تجديد الإقامة للوافدين 1440

التأمين الصحي.

ضمان دفع الرسوم المطالب بها.

ضمان دفع مخالفات المرور.

الالتزام بالشروط المطالب بها والأوراق المطلوبة للتجديد .

معرفة تاريخ إنتهاء الإقامة

عليك بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية.

اضغط على الاستعلامات الإلكترونية.

اختر خدمة الاستعلام عن إقامة وقم بملئ البيانات المطلوبة.

بمجرد انتهائك من كتابة بياناتك من رقم اقامة وغيره ستظهر لك كل المعلومات التي تريدها بخصوص إقامتك.

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