شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على «نجران».. وإرتفاع منسوب مياه سدود «بيشة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (نجران)

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الأحد)، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد، ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، ويدمه، وثار، وخباش، وشرورة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

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من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما أدى هطول الأمطار وجريان الأودية بمحافظة بيشة ومراكزها، منذ مطلع الشهر الكريم إلى ارتفاع منسوب المياه في السدود، إذ بلغ ارتفاع المياه في سد الملك فهد 44:45م، وسد تباله 22:85م، وسد هرجاب 11م، وسد قطبه 14م، وسد مسكه 6م.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بيشة المهندس سالم القرني، أن الأمطار التي تشهدها المحافظة تساهم بشكل كبير في زيادة كمية المياه الجوفية، التي تنعكس بدورها على الإنتاج الزراعي والاستفادة منها في ري النخيل والمحاصيل.