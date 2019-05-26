، المسند عن "الأمطار الرمضانية": موسم ويتهيأ للرحيل.. لكنه قد يفاجئنا ،

محمد بن مسعود - الدمام - تَوَقّع أن تستمر اليوم الحالة المطرية.. وقال: يقل عطاؤها عما كانت عليه

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، أن تستمر اليوم الحالة المطرية الرمضانية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": من المتوقع اليوم أن تستمر الحالة المطرية الرمضانية؛ ولكن قد يقل عطاؤها عما كانت عليه من قبل؛ حيث من المتوقع وبمشيئة الله تعالى أن تهطل أمطار متفرقة على (أجزاء) من مناطق مرتفعات #جازان وعلى أجزاء من #نجران #عسير #الباحة.. هذا والله أعلم.

وتابع: عادة يتهيأ موسم الأمطار للرحيل بالقرب من نهاية شهر #مايو في كل مناطق #السعودية، عدا المرتفعات الجنوبية الغربية؛ ولكن هذا الموسم قد يفاجئنا بخلاف ذلك.. ننتظر وننظر.. هذا والله أعلم.