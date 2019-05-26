، "تمت" .. تطبيق لتوصيل الطلبات يغلق جولة استثمارية بقيمة 4 ملايين دولار ،

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أعلن تطبيق "تمت" لتوصيل الطلبات عن إغلاق جولة استثمارية بقيمة 15 مليون ريال (4 ملايين دولار) بقيادة ثلاثة صناديق استثمارية وشركة تعمل في قطاع التجزئة.
وتطبيق "تمت" متخصّص في توصيل الطلبات للمطاعم والمتاجر، وأضاف أخيراً التوصيل الفوري للخضار والفواكه والتمور.
من جهته، أكّد المؤسّس والرئيس التنفيذي للتطبيق سامي المقبل؛ أن هذه الجولة الاستثمارية ستمكّن التطبيق من تحسين القدرات التشغيلية وتطوير الأسطول وتوسيع قاعدة العملاء للتطبيق بعد تغيير نموذج العمل وقيامه بالربط الإلكتروني مع المطاعم والمتاجر بدلاً من نموذجه السابق الذي كان يعتمد على منصة مفتوحة للطلبات دون ربط أو تحديد لسعر التوصيل.
وأضاف المقبل؛ أن التطبيق حالياً وبالتعاون مع شركائه من المطاعم والمتاجر تمكن من تقديم سعر منافس ثابت للتوصيل بقيمة 10 ريالات ودون حد أدنى للطلب ومنتجات بنفس سعر المطعم.. ويعمل التطبيق حالياً في منطقتَي الرياض والقصيم.
يُذكر أن تطبيق "تمت" تلقى تمويله الأولي في مرحلة التأسيس البدائية من قِبل بنك التنمية الاجتماعي الذي ساعد التطبيق على تطوير المنتج الأساسي وتكوين فريق العمل ثم تمت هذه الجولة الاستثمارية لإيمان المستثمرين بأهمية القطاع اللوجستي والتوصيل الفوري للطلبات مع النمو السريع في هذا القطاع والتحول الرقمي الذي تشهده جميع القطاعات بشكل عام.
"تمت" .. تطبيق لتوصيل الطلبات يغلق جولة استثمارية بقيمة 4 ملايين دولارصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-26
أعلن تطبيق "تمت" لتوصيل الطلبات عن إغلاق جولة استثمارية بقيمة 15 مليون ريال (4 ملايين دولار) بقيادة ثلاثة صناديق استثمارية وشركة تعمل في قطاع التجزئة.
وتطبيق "تمت" متخصّص في توصيل الطلبات للمطاعم والمتاجر، وأضاف أخيراً التوصيل الفوري للخضار والفواكه والتمور.
من جهته، أكّد المؤسّس والرئيس التنفيذي للتطبيق سامي المقبل؛ أن هذه الجولة الاستثمارية ستمكّن التطبيق من تحسين القدرات التشغيلية وتطوير الأسطول وتوسيع قاعدة العملاء للتطبيق بعد تغيير نموذج العمل وقيامه بالربط الإلكتروني مع المطاعم والمتاجر بدلاً من نموذجه السابق الذي كان يعتمد على منصة مفتوحة للطلبات دون ربط أو تحديد لسعر التوصيل.
وأضاف المقبل؛ أن التطبيق حالياً وبالتعاون مع شركائه من المطاعم والمتاجر تمكن من تقديم سعر منافس ثابت للتوصيل بقيمة 10 ريالات ودون حد أدنى للطلب ومنتجات بنفس سعر المطعم.. ويعمل التطبيق حالياً في منطقتَي الرياض والقصيم.
يُذكر أن تطبيق "تمت" تلقى تمويله الأولي في مرحلة التأسيس البدائية من قِبل بنك التنمية الاجتماعي الذي ساعد التطبيق على تطوير المنتج الأساسي وتكوين فريق العمل ثم تمت هذه الجولة الاستثمارية لإيمان المستثمرين بأهمية القطاع اللوجستي والتوصيل الفوري للطلبات مع النمو السريع في هذا القطاع والتحول الرقمي الذي تشهده جميع القطاعات بشكل عام.
26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
11:32 AM
بقيادة ثلاثة صناديق استثمارية وشركة تعمل في قطاع التجزئة
أعلن تطبيق "تمت" لتوصيل الطلبات عن إغلاق جولة استثمارية بقيمة 15 مليون ريال (4 ملايين دولار) بقيادة ثلاثة صناديق استثمارية وشركة تعمل في قطاع التجزئة.
وتطبيق "تمت" متخصّص في توصيل الطلبات للمطاعم والمتاجر، وأضاف أخيراً التوصيل الفوري للخضار والفواكه والتمور.
من جهته، أكّد المؤسّس والرئيس التنفيذي للتطبيق سامي المقبل؛ أن هذه الجولة الاستثمارية ستمكّن التطبيق من تحسين القدرات التشغيلية وتطوير الأسطول وتوسيع قاعدة العملاء للتطبيق بعد تغيير نموذج العمل وقيامه بالربط الإلكتروني مع المطاعم والمتاجر بدلاً من نموذجه السابق الذي كان يعتمد على منصة مفتوحة للطلبات دون ربط أو تحديد لسعر التوصيل.
وأضاف المقبل؛ أن التطبيق حالياً وبالتعاون مع شركائه من المطاعم والمتاجر تمكن من تقديم سعر منافس ثابت للتوصيل بقيمة 10 ريالات ودون حد أدنى للطلب ومنتجات بنفس سعر المطعم.. ويعمل التطبيق حالياً في منطقتَي الرياض والقصيم.
يُذكر أن تطبيق "تمت" تلقى تمويله الأولي في مرحلة التأسيس البدائية من قِبل بنك التنمية الاجتماعي الذي ساعد التطبيق على تطوير المنتج الأساسي وتكوين فريق العمل ثم تمت هذه الجولة الاستثمارية لإيمان المستثمرين بأهمية القطاع اللوجستي والتوصيل الفوري للطلبات مع النمو السريع في هذا القطاع والتحول الرقمي الذي تشهده جميع القطاعات بشكل عام.
، "تمت" .. تطبيق لتوصيل الطلبات يغلق جولة استثمارية بقيمة 4 ملايين دولار ،
المصدر : الخليج 365
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