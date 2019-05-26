، "بلدية القصب" تحقق التميز بعدة مشاريع و"المخضوب" يُكَرّم رئيسها ،

محمد بن مسعود - الدمام - "مشاريع بلا أوراق" و"بلا تعثر" وتحديث البيانات ومعدل الزيارات الميدانية

حققت بلدية القصب، التميز في "مشاريع بلا أوراق"، و"مشاريع بلا تعثر"، إضافة إلى التميز في تحديث بيانات المشاريع، والتميز في معدل الزيارات الميدانية لمواقع العمل.

وسلّم وكيل أمين منطقة الرياض لشؤون البلديات المهندس صالح بن عبدالعزيز المخضوب في مكتبه، رئيس بلدية القصب دغيشم بن فهد الدغيشم، التكريم وشهادة التميز.

من جهته عبّر رئيس بلدية القصب، عن شكره وتقديره لأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، الذي زار القصب مؤخرًا، وأشاد بالجهود المبذولة وما شاهده من مشاريع وإنجازات تحققت خلال فترة قصيرة كان لها الأثر في خدمة الوطن والمواطن.

وأبدى "الدغيشم" شكره وتقديره لوكيل أمين منطقة الرياض للشؤون المهندس صالح بن عبدالعزيز المخضوب، على دعمه للبلديات في منطقة الرياض، وتذليل جميع العقبات والصعاب، والسعي لكي تكون البلديات ناجحة في خدماتها.

وأكد أن هذا الدعم سيكون دافعًا -بإذن الله- لاستمرار العمل، وتنفيذ المشاريع لخدمة المواطنين والمقيمين في مدينة القصب وما يتبع لها من مراكز وقرى وتجمعات سكانية؛ لتكون الخدمات البلدية شاملة للجميع بفضل الله، ثم بفضل الدعم اللا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.