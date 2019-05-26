شاهد.. امتلاء أروقة وساحات المسجد الحرام بالمصلين في أولى ليالي العشر الأواخر

أدى المعتمرون وزوار المسجد الحرام أمس (السبت)، صلاة التراويح في أولى ليالي العشر الأواخر من رمضان في أجواء إيمانية يسودها الروحانية والطمأنينة. وامتلأت أروقة وأدوار وسطوح وساحات المسجد الحرام بالمعتمرين والزوار، الذين توافدوا مبكراً على المسجد الحرام للصلاة في تلك الليلة المباركة؛ تحرياً لليلة القدر.

ووفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بعض الخدمات للتسهيل على المصلين مثل الحافظات المملوءة بماء زمزم البارد، وأكثر من مليون مصحف بعدة لغات، وكذلك العربات لذوي الحاجات الخاصة، مع تفعيل الشاشات الإلكترونية المنتشرة حول المسجد الحرام. وتولى رجال الأمن من القوة الخاصة تنظيم حركة دخول وخروج المعتمرين والزوار داخل المسجد الحرام، بالإضافة إلى تطبيق الخطط الأمنية للحفاظ على سلامتهم وأمنهم وحفظ الأمن داخل المسجد الحرام وساحاته، ومتابعة النواحي الأمنية بكاميرات المراقبة على مدار الساعة.