نشر الأكاديمي والمحلل السياسي خالد محمد باطرفي صورة على حسابه بـ”تويتر”، أثارت إعجاب الكثيرين، وانتقلت للتداول عبر تطبيق الواتساب بشكل واسع.

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كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يقود مركبة عسكرية.. صورة تاريخية يكشف تفاصيلها “باطرفي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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