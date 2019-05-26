“يا ابن الأئمة يا وريث السلاطين” .. قصيدة للأمير “بدر بن سعود” تتغنى بأمجاد “ولي العهد”

نشرت صحيفة “عكاظ” على غلاف إصدارها الورقي، قصيدة كتبها الأمير العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد آل سعود، تتغنى بأمجاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقال الأمير بدر؛ تعليقًا على القصيدة: “هذا النص وجهته إلى الرجل الذي آمن بالشباب في وطنه، وصنع مجده، وحضارته الجديدة، وآمّن حدوده وكشف أعداؤه وأحبط مخططاتهم”. وأضاف: “هذه بعض كلمات بلهجتنا التي تحاول أن توفيه حق ما يقدمه لهذه الوطن الذي أحبه فأحببناه شكرًا محمد بن سلمان”.

كلمات القصيدة :

يا سيدي يا جعل تبطي سنينك .. إنته ولا غيرك يشيل النياشين

مجدك كسبته من فعايل يمينك .. مانته من اللي يكسبونه عناوين

يومن كلن قال منهو حبيبك .. قلت انت يا محمد حبيب الملايين

إنته ولد سلمان والطيب طيبك .. ينشاف بك عز الوطن شوفه العين

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همة ورؤية والبلد يعتز يبك .. أتعبت كل عداك بالحزم واللين

حمل الجبل شلته مثل شيل ثوبك .. في كل حالاتك تباهي بك الزين

الله يجمل صفحتك في خطوبك .. يا ابن الأئمة يا وريث السلاطين