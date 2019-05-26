أنصار الله تستهدف مطار جيزان في السعودية

شن سلاح الجو التابع لجماعة أنصار الله في اليمن اليوم الأحد هجوماً على مرابض الطائرات الحربية في مطار جيزان في المملكة العربية السعودية.

كما أعلنت جماعة أنصار الله اسقاط إسقاط طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف العربي في قطاع جيزان صباح وسيطرة مقاتليها على ثلاثة مواقع في الشبكة وقبالة السديس في قطاع نجران، أمس السبت.

بدورها لم تصدر السعودية او التحالف العربي أي تصريح يؤكد الأنباء حتى اللحظة، فيما تستمر قيادتها للتحالف العسكري لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، بحسب "سبوتنيك".