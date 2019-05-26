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. هجوم ايراني على السيستاني من قبل وكيل الخامنئي …في العراق الذي مزق السيستاني بكلامه ونزل دوسة ونص عليه وعلى الحكومة العراقية بخصوص النأي بالنفس عن مؤازرة ايران… بسبب ان السيستاني قال لاندخل بسياسة المحاور والنزاعات الدولية…

ويقول له عندما أصدرت فتوتك لحماية مقدساتكم واعراضكم اول المدافعين هم الإيرانيون والان تتخلى عنها…. انتم ليس على نهج علي والمنهج القويم… .





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