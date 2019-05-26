شرطة الرياض: فيديو القبض على مخالفي الذوق العام بمركز تجاري «عارٍ من الصحة»

أوضحت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأحد، حقيقة مقطع مصوَّر يوثِّق لشخص بمركز تجاري يدعي قيام الجهات الأمنية بالقبض على مخالفي الذوق العام. مشيرةً إلى أن ذلك غير صحيح.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر من خلاله أحد الأشخاص أثناء تواجده بأحد المجمعات التجارية، ويدّعي قيام الجهات الأمنية بالقبض على مخالفي الذوق العام، وأنَّ هناك غرامات مالية تصل إلى خمسة آلاف ريال، تودّ شرطة منطقة الرياض التوضيح بأنَّ ما ادّعى به المتحدث بالمقطع عارٍ تمامًا من الصحة.

وأكد المقدم التويجري أنَّ الأجهزة الأمنية تباشر مهامها بحفظ النظام وتوفير الأمن في المجمعات التجارية، وضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

كما تهيب شرطة منطقة الرياض بالجميع تحرّي الدقة والمصداقية، وعدم تعريض أنفسهم للمساءلة النظامية بإشاعة وادعاءات غير صحيحة.

