السعودية اليوم / تعليم نجران يدعو منسوبيه للتسجيل ببرامج التدريب الصيفي



نجران 21 رمضان 1440 هـ الموافق 26 مايو 2019 م واس

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، منسوبيها للتسجيل ببرامج التدريب الصيفي لشاغلي الوظائف التعليمية داخل المنطقة وخارجها في عدد من المجالات والبرامج، التي تهدف إلى تنمية وتطوير مهاراتهم.

وأوضحت الإدارة أن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني https://str.t4edu.com ، وذلك عن طريق الدخول بنظام نور، وذلك في مراكز التدريب في كل من نجران ومحافظتي حبونا، ويدمه.

ويهدف البرنامج إلى بناء مهارات وظيفية جديدة عبر التحسين المستمر والتطوير المهني الذاتي، وتحسين المخرجات التعليمية وتنمية وتأهيل الموارد البشرية.

وتتضمن البرامج القيادة المدرسية، ومناهج وطرق التدريس، والتوجيه والإرشاد والتربية الخاصة، والتعليم الإلكتروني، والنشاط والعلوم، والطفولة المبكرة، إضافة إلى اللغة الصينية والاختبارات الدولية وعدد من المجالات الأخرى.

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10:37ت م

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