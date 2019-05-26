سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 21 رمضان 1440 هـ الموافق 26 مايو 2019 م واس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع مشايخ وأعيان ووجهاء القبائل والمدن الليبية ، مبينة تأكيده على إهتمامه بحلحلة المشاكل والمختنقات التي تواجه كل البلديات بمختلف مناطق ليبيا، بطريقة عادلة متوازنة،مثمنا الدورالاجتماعي لهذه القبائل، مستعرضا لمحة عن تطورات وتداعيات الاعتداء على العاصمة طرابلس.

وواصلت الصحف إهتمامها بالأوضاع العسكرية، موضحة بتواصل الإشتباكات بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق فى عدة محاور جنوب العاصمة، مبينة مقتل قيادى فى قوات حكومة الوفاق فى محور طريق المطار تابع للواء الصمود ،مشيرة إلى تصاعد عدد القتلى والجرحى بين الطرفين ومواصلة النزوح الجماعى للمدنيين جراء إتساع مناطق الإشتباكات.

ونقلت الصحف تأكبد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبدالمجيد حمزة ، أن الخسائر التي تعرضت لها الشركة بسبب الحرب تقدر بأكثر من 120 مليون دينار،موضحا أن الخسائر يومية وبشكل متزايد في مختلف المناطق حيث تستهدف محطات التوليد وخطوط الإمداد مضيفاً طالما الحرب مستمرة.

وتطرقت صحف ليبيا إلى دعوة عدد من المنطمات الحقوقية والمدنية ،كافة الأطراف بالتزاماتها الإنسانية والقانونية، وذلك من خلال تجنب ارتكاب أي خروقات أو انتهاكات خطيرة ضد المدنيين بما فيها عدم استهداف المناطق السكنية، وعدم التحصن بالمناطق والأحياء السكنية المكتظة بالسكان المدنيين.

وعرجت الصحف على إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ترحيبها بإطلاق الصحفييْن العامليْن مع قناة «ليبيا الأحرار» محمد القرج ومحمد الشيباني، وعودتهما الآمنة إلى أسرتيهما في الزنتان،مكررة دعوتها إلى إطلاق جميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم واحتجازهم بشكل تعسفي في كل أرجاء?ليبيا.

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09:23ت م

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