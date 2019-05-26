السعودية | الشيخ السديس: ينبغي على المؤمن الحرص لاغتنام ليلة القدر

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دعا معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، قاصدي المسجد الحرام والعاكفين فيه بالتحلي بآداب المسجد الحرام، والتفرغ للعبادات، وأن يصرفوا لها جل وقتهم، موصياً بعدم الانشغال بأمور الدنيا وملهياتها، ومذكراً المرأة المسلمة بأن تلتزم بحشمتها وحجابها وعفافها والابتعاد قدر الإمكان عن الاختلاط بالرجال.

وأكد معاليه في كلمة توجيهية ألقاها لقاصدي بيت الله الحرام والعاكفين والعاملين فيه بمناسبة دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، الذي يشهد فيه المسجد الحرام تدفق القادمين لأداء صلاة التراويح والقيام، أنه ينبغي على المؤمن الحرص لاغتنام ليلة القدر، إذ العمل فيها خير من ألف شهر، من تكثيف للعبادة وقراءة القرآن، كما دعا إلى الاقتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة الحسنة خصوصاً في مثل هذه الأيام المباركة حيث كان الرسول يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها.

وقال إن العشر الأواخر من هذا الشهر تشهد عقد قمة عربية خليجية وإسلامية تسعى إلى جمع كلمة المسلمين ووحدة صفوفهم، داعياً إلى الامتثال للخطة التشغيلية التي أعدها رجال الأمن بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التي تسعى بدورها إلى التيسير على قاصدي المسجد الحرام مما يعين المسلمين على أداء شعائرهم بأمان واطمئنان.

ودعا معاليه، الله سبحانه أن يوفق ولاة أمر هذه البلاد وقادة المسلمين لما فيه خير وصلاح للإسلام والمسلمين، وأن يعتق رقابنا ورقاب المسلمين من النار.