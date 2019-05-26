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2019-05-26 ضبط شخصين اقتحما إحدى محميات حوطة بني تميم متابعات الخليج 365 - الرياض نجحت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض من الإطاحة بشخصين اقتحما إحدى المحميات بحوطة بني تميم وبحوزتهما سلاح ناري ومناظير وكاميرا تصوير. Advertisements وكان أفراد الحماية بمحمية الوعول قد لاحظوا أثر السيارة وتمكنوا بمساعدة الجهات الأمنية من القبض عليهما. ومن المقرر استكمال التحقيقات بشأنهما لاتخاذ الإجراءات النظامية، إذ تم التحفظ عليهما وتحريز المضبوطات.









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