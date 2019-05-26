- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تنبيه لأهالي نجران.. أمطار غزيرة تستمر حتى الساعة الـ11 مساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تنبيه لأهالي نجران.. أمطار غزيرة تستمر حتى الساعة الـ11 مساء
متابعات الخليج 365 - نجران
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد، ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، ويدمه، وثار، وخباش، وشرورة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -بمشيئة الله تعالى يستمر هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة ومرتفعاتها تمتد إلى منطقة المدينة المنورة. وسماء غائمة جزئياً الى غائمة قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على شمال وشمال غرب المملكة .
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه لأهالي نجران.. أمطار غزيرة تستمر حتى الساعة الـ11 مساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.