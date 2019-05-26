تنبيه لأهالي نجران.. أمطار غزيرة تستمر حتى الساعة الـ11 مساء

2019-05-26

متابعات الخليج 365 - نجران

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد، ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، ويدمه، وثار، وخباش، وشرورة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -بمشيئة الله تعالى يستمر هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة ومرتفعاتها تمتد إلى منطقة المدينة المنورة. وسماء غائمة جزئياً الى غائمة قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على شمال وشمال غرب المملكة .

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.