الان تتابع الفوزان: من يصلي في رمضان فقط لا تنفعه صلاته والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
وصف عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ صالح الفوزان، من يصلي في بيته ولا يأتي إلى المسجد بأنه “رجل سوء”، موضحاً أن الواجب عليه أن يصلي في المسجد لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: “من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر”، قيل يا رسول: وما العذر؟ قال: “خوف أو مرض”.
وفي شأن من يحافظون على الصلاة في رمضان ويقصرون فيها بقية العام، الفوزان في برنامج “فتاوى” على القناة السعودية الأولى: “لا تنفعهم المحافظة على الصلاة في رمضان فقط؛ لأن الله –تعالى- قال: {فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا}، أي: مفروضة في أوقاتها، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين.
ورداً عن سؤال مستفتٍ عليه كفارة جماع من رمضان الماضي ولم يقدر على الصيام أو العتق، أجاب الشيخ الفوزان بأن عليه الانتظار حتى يستطيع أداء الكفارة وإن لم يقدر فإطعام 60 مسكيناً.
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