انت الان تتابع تفاصيل خبر الهجمات تتوالى.. الحوثيون يعلنون قصف مطار جازان مجدداً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 26 مايو 2019 08:52 صباحاً - أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، اليوم الأحد، استهداف مرابض طائرات حربية في مطار جازان (جنوب غرب) السعودية على الحدود مع البلاد.

وقالت "قناة المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، في صفحتها بموقع "تويتر"، إن "سلاح الجو المسير شن عملية هجومية بطائرة قاصف 2k على مطار جيزان".

ونقلت عن مصادر قولها، إن الهجوم "استهدف مرابض الطائرات الحربي"، مشيرة إلى أن عملية استهداف المطار "نفذت بعد رصد استخباراتي دقيق وتم إصابة الهدف بدقه عالية".

ولم يرد تأكيد من السلطات السعودية أو من التحالف الذي تقوده المملكة.

كما أعلن الحوثيون، في وقت سابق، اليوم الأحد، إسقاط طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف العربي في جازان، وفي الوقت نفسه نقل موقع "المسيرة نت" التابع للحوثيين، عن مصدر عسكري قوله إن قواتهم الصاروخية أطلقت صاروخاً من نوع "زلزال 1" محلي الصنع.

ويومي الثلاثاء والأربعاء الماضي، أعلنت جماعة الحوثي تنفيذها هجومين بطائرة مسيّرة على مطار نجران جنوبي السعودية.

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وقالت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة "إن طائرة مسيّرة استهدفت مرابض الطائرات الحربية في مطار نجران"، دون مزيد من التفاصيل.

كما أعلنت استهداف طائرة من دون طيار استهدفت مخزناً للأسلحة بمطار نجران؛ وهو ما أدى إلى نشوب النيران فيه.

وأقرَّ التحالف السعودي الإماراتي حينها، بقصف مليشيات الحوثي هدفاً حيوياً في مدينة نجران جنوبي السعودية بطائرة مسيَّرة تحمل متفجرات.

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً لدعم قوات الحكومة اليمنية، لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.