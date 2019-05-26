- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
الان تتابع «نجوم السلام» تقيم حفل الإفطار السنوي لعملائها ورجال الأعمال والإعلاميين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أقامت شركة نجوم السلام القابضة حفل الإفطار السنوي لعملاء ومساهمي الشركة ورجال أعمال وإعلاميين وذلك مساء أمس الأول الجمعة 19 رمضان بمتحف د.جارالله العضيب للتراث الوطني بالرياض.
بعد الإفطار تجوّل الحضور بالمتحف والذي تأسس منذ سبع سنوات، وتبلغ مساحته ما يقارب “900” م2 والذي يُعد من أهم المتاحف الخاصة في المملكة ومنطقة الرياض .
من جانبه شكر رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور جارالله العضيب كافة الحضور مؤكداً على قوة العلاقات التي تربط الشركة بعملائها والثقة الكبيرة التي تقوى بمثل تلك اللقاءات.
كما ثمّن الرئيس التنفيذي أ.عبدالله بن جارالله العضيب تلبية الحضور لهذه الدعوة والتي تعزز العلاقة بين الشركة وعملائها ومساهميها إضافة لدعوة رجال الأعمال والإعلاميين الذين ساهموا في إنجاح الشركة.
كانت هذه تفاصيل خبر «نجوم السلام» تقيم حفل الإفطار السنوي لعملائها ورجال الأعمال والإعلاميين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.