«نجوم السلام» تقيم حفل الإفطار السنوي لعملائها ورجال الأعمال والإعلاميين

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أقامت شركة نجوم السلام القابضة حفل الإفطار السنوي لعملاء ومساهمي الشركة ورجال أعمال وإعلاميين وذلك مساء أمس الأول الجمعة 19 رمضان بمتحف د.جارالله العضيب للتراث الوطني بالرياض.

بعد الإفطار تجوّل الحضور بالمتحف والذي تأسس منذ سبع سنوات، وتبلغ مساحته ما يقارب “900” م2 والذي يُعد من أهم المتاحف الخاصة في المملكة ومنطقة الرياض .

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من جانبه شكر رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور جارالله العضيب كافة الحضور مؤكداً على قوة العلاقات التي تربط الشركة بعملائها والثقة الكبيرة التي تقوى بمثل تلك اللقاءات.

كما ثمّن الرئيس التنفيذي أ.عبدالله بن جارالله العضيب تلبية الحضور لهذه الدعوة والتي تعزز العلاقة بين الشركة وعملائها ومساهميها إضافة لدعوة رجال الأعمال والإعلاميين الذين ساهموا في إنجاح الشركة.