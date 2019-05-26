الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة في القوات البرية السعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للقوات البرية عن توفر عدد من الوظائف على بند التشغيل والصيانة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وترغب في شغلها بالكوادر السعودية.

وتدعو الراغبين بالالتحاق بهذه الوظائف ومن تنطبق عليهم الشروط التقدم عليها من خلال الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع على ان يبدأ التقديم إعتباراً من اليوم الأحد الموافق (1440/09/21) هـ ولمدة أسبوعين التخصصات التالية: مهندس اتصالات – مهندس شبكات – لغة انجليزية (تربوي).

ومن ضمن الشروط المطلوبة: يجب أن يكون المتقدم سعوديا وأن يكون المتقدم حسن السيرة و السلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف و الأمانة مالم يكن قد رد اعتباره إليه.

أن تتوفر في المتقدم المؤهلات و الشروط التي يحددها الاعلان وجميع سنوات الخبرة في القطاع الحكومي (يجب أن يكون موضحاً فيها اسم الموظف -مسمي الوظيفة – بداية الخدمة ونهايتها) ومصدقة من الجهة الحكومية حسب الأنظمة.

Advertisements

جميع سنوات الخبرة في القطاع الخاص (يجب أن يكون موضحاً فيها اسم الموظف -مسمي الوظيفة – بداية الخدمة ونهايتها- عدد أيام العمل في الاسبوع) مرفق معها بيان مدة اشتركات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

جميع الخبرات يجب أن تكون في مجال طبيعة عمل الوظيفة المتقدم عليها وأن يكون لائقاً صحياً وحسن المظهر وأن لا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

لحملة شهادة الماجستير- أن لا يقل التقدير عن جيد جداً مع وجود خبرة (سنتين) ولحملة شهادة البكالوريس – أن لا يقل التقدير عن جيد جداً مع وجود خبرة (4 سنوات) وأن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.

يجب أن يصطحب المتقدم بطاقة الهوية الوطنية حديثة الإصدار ويجب أن يصطحب المتقدم الشهاده الدراسية الأساس وصورة من السجل الأكاديمي.

يجب أن تكون جميع البيانات المسجلة صحيحة وفي حالة عدم صحة البيانات يلغى الطلب من قبل اللجنة وسوف يتم إبلاغ المتقدمين المقبولين مبدئياً من خلال رسالة نصية (ٍSMS) على رقم جواله المسجل في الطلب أو من خلال متابعة طلبه عبر البوابة الإلكترونية للقبول بمكان ووقت الحضور لإجراء المطابقة و المقابلة الشخصية و الاختبار.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

https://lfca.mod.gov.sa