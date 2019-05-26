موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2019 – 1440هـ وفقاً لتقويم أم القرى

ننشر لحضراتكم موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2019 بالمملكة العربية السعودية فور صدور التوجيهات الملكية الكريمة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث يتم تحديد فترة إجازة العيد بناءً على توجيهات ملكية كريمة، ومن المقرر أن يصدر خلال الأيام القليلة القادمة بمشيئة الله تعالى.

ووفقاً للتقويم أم القرى فاليوم هو الجمعة 24 مايو 2019م الموافق لتاريخ 19 رمضان 1440هـ، ومن المقرر وفقاً للتقويم الفلكي أن يكون عيد الفطر هذا العام يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 4 يونيو 2019م، وبذلك التاريخ يكون شهر رمضان المبارك 1440 عدد أيامه (29 يوماً فقط)، ونظراً لترقب موظفي القطاع العام الحكومي من المدنيين والعسكريين كم ستكون مدة إجازة العيد الرسمية لـ عيد الفطر 2019، ومتى ستبدأ وتنتهي فترة الإجازة، فسوف نوفر لحضراتكم موعد بدء الإجازة وموعد العودة للعمل مرة أخري فور صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين بشكل رسمي بمشيئة الله تعالى عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.

إجازة عيد الفطر 2019

يترقب موظفي القطاع الحكومي من المدنيين والعسكريين بالمملكة العربية السعودية لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الخاصة بتحديد موعد إجازة العيد المبارك للعام الجاري 1440هـ، وذلك لمعرفة موعد بدء الإجازة رسمياً وموعد عودة موظفي القطاع العام الحكومي للعمل بعد انتهاء الإجازة الرسمية، وسوف يتم نشر موعد بدء الإجازة عبر موقعنا موقع نجوم مصرية حال نشر التوجيهات الملكية الكريمة عبر “واس” بمشيئة الله تعالى، حيث من المقرر صدورها خلال الأيام القلائل المقبلة بمشيئة الله تعالى.

وكانت قد أعلنت البنوك السعودية عن أوقات دوام البنوك السعودية خلال شهر رمضان المبارك 1440هـ، كما أعلنت أيضاً مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال تعميمها الخاص بتحديد أوقات العمل خلال شهر رمضان المُعظم وتحديد إجازتي عيد الفطر والأضحى المباركين لعام 1440هـ، ويمكنكم التعرف على موعد إجازة عيد الفطر 1440 من خلال التالي:

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سوف تبدأ إجازة “عيد الفطر” المبارك بنهاية دوام يوم الخميس 30 مايو 2019م الموافق لتاريخ 25 رمضان 1440هـ، وسيتم استئناف عمل البنوك مرة أخرى اعتباراً من يوم الأحد 6 شوال 1440هـ الموافق لتاريخ 9 يونيو 2019م وفقاً لتقويم أم القرى بمشيئة الله تعالى.

ومن يرغب في معرفة علامات ليلة القدر وفضائلها والدعاء المُستحب خلال هذه الليلة، بالإضافة إلى موعد أول أيام عيد الفطر المبارك فلكياً لحين تحري هلال شوال 1440هـ والإعلان عن الموعد من قبل المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، يمكنه ذلك من خلال موقعنا موقع نجوم مصرية.

مدة إجازة عيد الفطر 1440

أعلنت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية من خلال بعض الردود على بعض السائلين عن مدة إجازة العيد 1440هـ عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ووفقاً للتصريحات الرسمية من قبل الوزارة فسوف تكون مدة الإجازة 10 أيام يمكنكم التعرف على بدايتها ونهايتها من خلال النقاط التالية:

تبدأ إجازة العيد اعتباراً من نهاية دوام يوم الأربعاء بتاريخ 24 رمضان 1440هـ الموافق لتاريخ 29 مايو 2019م.

تنتهي إجازة عيد الفطر 2019 بنهاية يوم 5 شوال 1440هـ.

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