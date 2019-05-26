وظائف وزارة الدفاع السعودية| كل ما تود معرفته عن الوظائف المتاحة

وظائف وزارة الدفاع الجديدة والتي يبحث عنها كافة المواطنين للتقديم بها، وذلك فور إعلان الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات، المتبوعة لوزارة الدفاع، عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الشاغرة المستثناة من المسابقة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، موضحا المركز الإعلامي للإدارة العامة للأسلحة والمدخرات، عبر الموقع الإلكتروني أن وظائف وزارة الدفاع متوفرة على سلم الموظفين العام وبند العمال.

وظائف وزارة الدفاع السعودية

وظائف وزارة الدفاع يمكن أن يتقدم لها كافة الراغبين، من خلال إرسال السيرة الذاتية في موعد أقصاه الجمعة 1440/9/12هجريا عبر البريد الإلكتروني التالي[email protected] .

ويمكن لجميع المتقدمين متابعة كافة الأمور والوظائف المتعلقة بوزار الدفاع عبر الموقع الإلكتروني الخاص به.

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وزارة الدفاع السعودية

وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية هي ضمن الوزارة السيادية بالسعودية والمكلفة بالتنظيم الإداري، العملياتي، واللوجستي المتعلق مباشرة بالأمن القومي للدولة وقواتها المسلحة، وتضم تلك الوزارة بين أركانها أربعة فروع وهي القوات البرية الملكية السعودية، والقوات البحرية الملكية السعودية، والقوات الجوية الملكية السعودية، والدفاع الجوي الملكي السعودي، بالإضافة لضم عدة هيئات تابعة منها، وهي رئاسة هيئة الأركان المشتركة، هيئة الاستخبارات العسكرية بالجيش، ومركز الدفاع الوطني، ويتبعها أيضا عدة كليات وأكاديميات عسكرية مستقلة لكافة فروُعها المسلحة.

واستحوذت القوات المسلحة منذ عام 2015، على أكثر من نصف إجمالي الموظفين داخل المؤسسة العسكرية السـعودية الواقعة تحت السيطرة المزدوجة مع وزارة الحرس الوطني، متولايا إدارتها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود شاغلا منصب وزير دفاع المملكة العربية السـعودية، منذ 23 يناير عام 2015، ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة السعودية، الرياض.

ومنذ نشأة تلك الوزارة، يقع على عاتقها مسؤولية الدفاع عن أراضي وحدود المملكة العربية السـعودية ومصالحها من التهديدات الخارجية، والحفاظ على درجة عالية من الاستعداد القتالي لدى القوات المسلحة السعودية.

واعتبار من عام 2016 بلغ حجم الإنفاق العسكري، ما يقارب 88 مليار دولار، وفي 2017 تفوقت السعودية على روسيا في حجم الإنفاق العسكري واحتلت المركز الثالث عالمياً بإجمالي يقارب 70 مليار دولار.