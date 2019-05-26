3 وظائف قيادية وإدارية شاغرة لدى جامعة كاوست

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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”- المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي تدريب الطلاب: درجة الماجستير في تخصص الموارد البشرية، أو المجالات ذات الصلة.

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. مدير المنح الدراسية: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

. مسؤول الخريجين: درجة الماجستير في تخصصات: (الاتصالات، والتسويق، والعلاقات العامة، أو إدارة الأعمال).

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف..، وذلك بدءًا من تاريخ 25 مايو 2019م، مبيّنة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

