ولي العهد يبعث برقيات تهنئة للملك عبدالله والرئيسين سالومي ورامافوسا

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقيات تهنئة لملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ورئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي بمناسبة ذكرى استقلال بلادهما، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة للملك عبدالله الثاني والرئيسين رامافوسا وسالومي، ولحكومات الدول الثلاث وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق، وشعببي جورجيا وجنوب أفريقيا الصديقين المزيد من التقدم والرقي والازدهار.



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