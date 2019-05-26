شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين استهداف مسجدين بكابول وكويتا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة كابول بجمهورية أفغانستان الإسلامية، والتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة كويتا جنوب غربي باكستان، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقدم مصدر مسؤول بوزارة الخارجية العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، مع التمنيات بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذه الأعمال الإرهابية التي روعت الآمنين ولم تراعِ حرمة المكان والزمان.

وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الدولتين الشقيقتين ضد كل صور العنف والإرهاب والتطرف.