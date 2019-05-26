شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف معتكف ومعتكفة بالبيت العتيق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سلمان السلمي (مكة المكرمة)

مع غروب شمس أمس (السبت) الموافق 20 من رمضان دخل نحو 50 ألف معتكف ومعتكفة للمسجد الحرام لقضاء العشر الأواخر من الشهر المبارك في رحاب البيت العتيق، مبتعدين عن مشاغل الدنيا، تقربا إلى الله تعالى.

وقد شرعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في فتح موقع إلكتروني لاستقبال طلبات المعتكفين، لتنظيمه بتوفير مكان مناسب لهم حيث تم تخصيص خزانة لكل معتكف لوضع مستلزماته الضرورية وهي سجادة للصلاة ووسادة، وقطعتا إحرام فقط، وتم تخصيص بدروم المسجد الحرام للمعتكفين وتم تقسيمه إلى مربعات، فيما تم منع الاعتكاف في بدروم المسعى حتى لا يضايق الساعين فيه، وكذلك توسعة الملك عبدالله وتخصيصها للصلاة، وأروقة المسجد الحرام، ولا يسمح للمعتكفين بالبقاء بغير هذه المواقع حيث تقوم لجنة من قبل الرئاسة بمتابعة ذلك والوقوف ميدانيا.

وتنفذ إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام دروسا خاصة عن الاعتكاف لإرشاد المعتكفين وتوجيههم، كما ترسل رسائل نصية لهم بشكل يومي تحثهم فيها على استغلال هذه الفترة في التقرب إلى الله والبعد عن الأحاديث الجانبية، إضافة إلى توزيع المطويات والكتيبات عليهم، كما تقوم بجولات ميدانية يومية دعوية إضافة إلى التنبيه على بعض الملحوظات التي قد تحصل من بعض المعتكفين مثل النوم في أماكن الصلاة وكثرة الأحاديث الجانبية غير المفيدة وغير ذلك من الملاحظات التي تشغل المعتكف عن عبادته، واستغلال كل الدقائق والثواني في الذكر والصلاة وتلاوة القرآن.