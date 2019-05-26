شكرا لقرائتكم خبر عن «البلدية» تلزم شركة أسماك بردم قناة أضرت بأهالي الليث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أنصفت وزارة الشؤون البلدية والقروية أهالي الليث من إحدى شركات استزراع الأسماك في المحافظة، وقضت بردم قناة مائية حفرتها الشركة ووجدت اعتراضا من السكان.

ووافق الوزير الدكتور ماجد القصبي على توصيات لجنة مختصة مشكلة من أمانة جدة ومختصين في الوزارة، قضت بتنفيذ قناة بديلة حسب المواصفات الفنية وشروط السلامة، على أن تكون خارج النطاق العمراني وحد حماية التنمية وضمن الأراضي المؤجرة على الشركة.

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وكانت القناة المائية تسببت في شد وجذب بين أهالي الليث والشركة، الأمر الذي تم رفعه للوزارة، فشكلت لجنة لبحثه، وباشرت الموقع وخلصت لنتائج عدة، رفعتها للوزير الذي وافق على مرئيات اللجنة بأن تكون عملية الردم وفق الأصول الهندسية والفنية، وبالتنسيق مع بلدية الليث والعمل على تطبيق لائحة الاستثمارات على الموقع للمدة الماضية.

كما شملت القرارات «اطلعت عليها الخليج 365» استكمال إجراءات استخراج تراخيص لبناء 3 مصانع تطالب الشركة بإصدار تراخيص لها.

وعَّد رئيس المجلس البلدي بالليث فايز المهداوي قرارات الوزارة تأكيدا لحقوق الأهالي، مبينا أنه سيتم مخاطبة أمين جدة ورئيس بلدية الليث لتسريع التنفيذ.