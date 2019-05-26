شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة مدير مرور ظلم تعطل المعاملات 60 يوماً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سعد الغنامي (الطائف)

انتقد عدد من مراجعي إدارة المرور في مدينة ظلم توقف إنجاز كافة المعاملات جراء تمتع مدير الإدارة بإجازة لـ60 يوما بدأت مع شهر رمضان الجاري، دون أن يكلف غيره لإنجاز المعاملات المعطلة.

وقال صاحب معرض لبيع السيارات نايف بن ماجد العتيبي إن المطلوب من إدارة المرور تكليف فرد أو ضابط لإنجاز معاملات نقل الملكيات وتجديد الاستمارات.

وأضاف: مدينة ظلم يقطنها أكثر من ١٢٠٠٠ نسمة، ويتبعها ١٢ هجرة، إضافة إلى وجود شركات التعدين والشركات الأخرى توقفت مصالحهم عند مرور ظلم لا سيما أن «يوزر» المعاملات مع مدير الإدارة المجاز لــ60 يوماً.

Advertisements

وذكر المواطن فهد محمد العتيبي أنه اشترى سيارة من المعرض ولم يتم نقل ملكيتها بسبب عذر عدم وجود اليوزر في مرور ظلم، وأضاف أن هذا الخلل عطل مصالحه الشخصية.

ويطالب مشاري الروقي بتكليف شخص آخر لإنجاز المعاملات المتعطلة. وأضاف اشتريت مركبة ودفعت قيمتها بالكامل إلا أنها لا تزال محتجزة لدى المعرض نظراً لعدم استطاعتي نقل ملكيتها.

وانتقد تركي العتيبي تعطل إجراء المعاملات بسبب تمتع مدير المرور بإجازة، مطالباً بتكليف شخص آخر من الإدارة لإنجاز المعاملات.

"الخليج 365" تواصلت مع مدير مرور الطائف العقيد علي الشيباني للتعليق حيال تعطل معاملات المواطنين، إلا أنه فضل الصمت، حتى إعداد الخبر.