شكرا لقرائتكم خبر عن استشاريان لـ«الخليج 365»: التطعيمات «الآسيوية» للحماية من السرطان.. فخ وتضليل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

حذر مختصان من ادعاءات بعض المراكز في دول آسيوية تزعم وجود تطعيم ضد السرطان يمنع التعرض له مدى الحياة، مؤكدا أن ذلك تضليل بهدف الربح المادي.

وقطع أستاذ وعالم الأبحاث في تخصص المسرطنات البروفيسور فهد الخضيري أنه «لا توجد تطعيمات ضد السرطان حتى الآن، التطعيمات المتوفرة حاليا ضد بعض الفايروسات التي من الممكن أن تسبب السرطان، فاحذروا من المزاعم الوهمية».

ويؤكد استشاري علاج الأورام الدكتور هدير مير أن الموجود هو التطعيم ضد بعض الفايروسات المسببة للسرطان، منها على سبيل المثال الفايروس الحليمي البشري الذي يمهد لإصابة النساء بسرطان عنق الرحم، وفايروس الانفلونزا الموسمية، وفايروس شلل الأطفال، وفايروسات الالتهاب الكبدي، وغيرها.

وخلص للقول إن من يدعي وجود تطعيم ضد السرطان بشكل عام هدفه الربح التجاري واستغلال الفرد الذي قد تكون في شجرة أسرته مثلا إصابة سرطانية متوارثة مثل سرطان الثدي، وهنا قد يقع الشخص ضحية، لذا نحذر أفراد المجتمع بعدم الاستجابة لمثل هذه الجهات المشبوهة التي تدعي وجود علاجات.