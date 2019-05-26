شكرا لقرائتكم خبر عن استشاريان لـ«الخليج 365»: التطعيمات «الآسيوية» للحماية من السرطان.. فخ وتضليل والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)حذر مختصان من ادعاءات بعض المراكز في دول آسيوية تزعم وجود تطعيم ضد السرطان يمنع التعرض له مدى الحياة، مؤكدا أن ذلك تضليل بهدف الربح المادي.
وقطع أستاذ وعالم الأبحاث في تخصص المسرطنات البروفيسور فهد الخضيري أنه «لا توجد تطعيمات ضد السرطان حتى الآن، التطعيمات المتوفرة حاليا ضد بعض الفايروسات التي من الممكن أن تسبب السرطان، فاحذروا من المزاعم الوهمية».
ويؤكد استشاري علاج الأورام الدكتور هدير مير أن الموجود هو التطعيم ضد بعض الفايروسات المسببة للسرطان، منها على سبيل المثال الفايروس الحليمي البشري الذي يمهد لإصابة النساء بسرطان عنق الرحم، وفايروس الانفلونزا الموسمية، وفايروس شلل الأطفال، وفايروسات الالتهاب الكبدي، وغيرها.
وخلص للقول إن من يدعي وجود تطعيم ضد السرطان بشكل عام هدفه الربح التجاري واستغلال الفرد الذي قد تكون في شجرة أسرته مثلا إصابة سرطانية متوارثة مثل سرطان الثدي، وهنا قد يقع الشخص ضحية، لذا نحذر أفراد المجتمع بعدم الاستجابة لمثل هذه الجهات المشبوهة التي تدعي وجود علاجات.
كانت هذه تفاصيل خبر استشاريان لـ«الخليج 365»: التطعيمات «الآسيوية» للحماية من السرطان.. فخ وتضليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.