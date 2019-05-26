شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك: محو الأمية في الوجه ضمن مشروع تعليم الكبار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عباس الفقيه (الوجه)

ثمن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز جهود إدارة التعليم في المنطقة في الإعداد للحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في قطاع الوجه ضمن مشروع مبادرة التوسع في تعليم الكبار ومحو الأمية التي اعتمدتها وزارة التعليم، إذ ستُعقد هذه الحملة في 4 مناطق في المملكة هذا الصيف لمدة شهرين في الفترة من 4/10 إلى 4/12 للعام الحالي 1440، وذلك في خطاب وجهه لمدير التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري.

وأكد العمري اكتمال تحضيرات الإدارة لبدء هذه الحملة في إطار جهود وزارة التعليم للقضاء على الأمية في المجتمع، وخفض معدلاتها إلى أقصى حد، وفقا لرؤية 2030، ونشر المعرفة والتعليم في كل القرى والهجر بمحافظة الوجه، وفق منظومة من البرامج والفعاليات التعليمية، وبمشاركة مجتمعية واسعة من الجهات ذات العلاقة؛ بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين والمستفيدات.