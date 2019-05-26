شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن نايف يدشن صندوق القروض التنموية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد البلاهدي (الدمام)

يدشن أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مساء اليوم، صندوق القروض التنموية «أجدى» الذي تطلقه جمعية البر خلال جمعيتها العمومية الـ«42» والتي يراسها بمقر إمارة المنطقة الشرقية.

وأوضح أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان، بأن الصندوق تنموي يعنى بالتمويل الأصغر والمشاريع الصغيرة، أسس من قبل جمعية البر بالمنطقة الشرقية لتمكين وتحويل الأسر المستفيدة من خدماتها إلى منتجة قادرة على العمل عبر تقديم قروض حسنة مستردة لمن يملكون مشاريع صغيرة ومنتجة لتحسين دخلهم، مشيراً إلى أن الأنشطة والمشاريع التي يدعمها الصندوق تجارية وصناعية وخدمية ويستفيد منه فئات متعددة كالمطلقين والأرامل وأفراد الأسر المستفيدة بمحفظة إجمالية تصل إلى 23 مليون ريال.

وأضاف، أقرض الصندوق أخيراً 215 مشروعا، يعود 33% منها للمطلقات و20% للأرامل و26% للمتزوجين و21% من فئة الشباب العازب، ووصلت نسبة سدادهم للقروض التي استلموها 99.6%.

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وأكد بأن نسبة السداد هذه في المرحلة التجريبية للصندوق تعتبر نجاحا كبيرا، معبرا بأن هذه المؤشرات تنبئ بنجاح كبير للصندوق الذي يدعم المبادرات التننموية التي تنقل الجمعية إلى ممارسة ميدانية للعمل التنموي والانتقال بمستفيديها من تلقي الدعم المالي المباشر إلى الإنتاج والعمل.

لافتاً إلى أن اجتماع الجمعية سيتضمن توقيع عدد من الاتفاقيات التنموية بالمنطقة مع المؤسسات الحكومية والخاصة.

يشار إلى أن اجتماع العام الماضي تضمن تدشين عدد من مشاريع الجمعية التنموية كتاكسي البر الذي يوفر فرص عمل للمستفيدين من الجمعية من الأسر المحتاجة من خلال تقديم سيارات لهذه الأسر لتشغيلها «تاكسي» عبر تطبيقات الهواتف الذكية بالشراكة مع إحدى شركات النقل من ذوات الخبرة في هذا المجال لتقوم الأسرة بعد ذلك بتسديد أقساط السيارة للجمعية من خلال عملها بالمشروع، وإنشاء مركز إكرام الموتى بالدمام.