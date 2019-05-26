قامت أمانة منطقة مكة المكرمة بتزيين شوارع العاصمة المقدسة بأعلام الدول المشاركة في القمم “الخليجية العربية الإسلامية”، وتركيب لافتات ترحيبية بقادة الدول. وتولت إدارة التجميل والأنسنة بأمانة العاصمة المقدسة تركيب اللوحات الترحيبية بمسافة 5 كيلومترات و200 متر، فيما تولت إدارة الإنارة مهمة تركيب أعلام الدول المشاركة ووحدات إضاءة تجميلية. يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد دعا للقمم الثلاث التي ستعقد في مكة المكرمة أيام 25 و26 و27 من شهر رمضان؛ لمناقشة استهداف ميليشيـات الحـوثي للأماكن المقدسة بصـواريخهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. لافتات ترحيبية وأعلام الدول المشاركة في القمم الثلاث تزين شوارع مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.