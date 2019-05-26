وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتجهيز مصليات الأعياد والجوامع

وجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، مساء السبت، بمراقبة ومتابعة عمل إدارات المساجد بالمناطق، لتجهيز مصليات الأعياد والجوامع.

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل «تويتر»- أن الوزير آل الشيخ، وجَّه بمتابعة تجهيز مصليات الأعياد لخدمة المصلين وتهيئة سبل الراحة لهم.

في السياق ذاته، واصلت أمانة منطقة القصيم أعمال تهيئة المصليات والمساجد بمدينة بريدة، استعدادًا لعيد الفطر، وأوضحت الأمانة -عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر- أنه استعدادًا لعيد الفطر المبارك، تواصل أمانة منطقة القصيم أعمال تهيئة مصليات الأعياد والجوامع بمدينة بريدة عبر فرق ميدانية مكثفة، تشمل أعمال نظافة المصليات والمواقع المحيطة، وغسيل الأرصفة.

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كما أقرَّت اللجنة العليا لمواسم السعودية هوية عيد الفطر التي تم تدشينها وإطلاقها مؤخرًا عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية.

وقالت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في بيان لها: «نظرًا إلى مكانة هذا الوطن العظيم على المستوى الإسلامي، فقد استهدفت هوية العيد نشر المحبة والفرح والبهجة والسعادة في كل مكان، مع التركيز على إبراز الهوية السعودية وقيمة ومكانة وتأثير المملكة إسلاميًّا وعربيًّا وعالميًّا، مع تسليط الأضواء على ما يتفرَّد به موسم هذا العيد في السعودية من فعاليات وأنشطة ومظاهر نوعية متميزة وغير مسبوقة تقام للمرة الأولى على مستوى المملكة والمنطقة».

وأضافت الهيئة أن هذا الموسم يأتي -على غرار بقية مواسم السعودية- كنتاج للشراكة الإيجابية، وتكامل الجهود والتعاون المثمر بين عدد من القطاعات الحكومية والخاصة في جميع مناطق المملكة، مشيرةً إلى أن هوية العيد تزهو بالألوان التي تعكس البهجة بإطلالة العيد وحرص المملكة على اتساع دائرة الفرح ليصل صداها إلى كل أنحاء العالم الإسلامي، وأن يستمتع بكل تفاصيلها جميع فئات وشرائح المجتمع من الرجال والسيدات والأطفال ومن مختلف الأعمار داخل هذا الوطن العظيم.