«مدني الرياض» يوقف ويُنذر 57 موقعًا ضمن حملة السلامة الوقائية

أوقف الدفاع المدني بمدينة الرياض 8 مواقع بشكل مؤقت، فيما أنذر 49 موقعًا آخر، في حملة السلامة الوقائية، وذلك ضمن خطة مديرية المنطقة لشهر رمضان المبارك.

وتشمل الحملة المنشآت التجارية والمواقع التي تشهد كثافة خلال هذه الفترة، وتهدف جولات الحملة إلى التأكيد على تطبيق الأنشطة لمتطلبات السلامة من أنظمة إطفاء وإنذار في المنشآت، وكذلك الوقوف على مُسبّبات الحوادث والعمل على الحد منها.

وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها بالمواقع؛ حيث شملت تمديدات عشوائية لكيابل الكهرباء، والتخزين العشوائي للمواد الأولية والبضائع، وكذلك إغلاق بعض مخارج الطوارئ.



وشدَّد الدفاع المدني بالرياض على استمرار الحملة وعدم التهاون مع كل المخالفين، مشيرًا إلى أنَّ العقوبة ستكون رادعة، وأنَّ الإيقاف سيكون فوريًّا في حالة خطورة الحالة.

