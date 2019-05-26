«أمن الطرق» تنبِّه قائدي المركبات بالرياض إلى الغبار الكثيف

وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مساء السبت، تنبيهًا إلى قائدي المركبات بمنطقة الرياض، بتهدئة السرعة؛ نظرًا إلى حالة جوية من الغبار تجتاح الطرق.

وأوضحت «أمن الطرق» -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أنه يُرجَى من مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض -وتحديدًا سالكي طريق (الرين-بيشة)- أخذُ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا إلى الغبار الكثيف الذي يشهده هذا الطريق بالمنطقة، والذي يحد مدى الرؤية الأفقية، متمنيةً السلامة والأمان للجميع.

وكان نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وجه تنبيهًا متقدمًا إلى أهالي منطقة الرياض، بأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وسحب رعية ممطرة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، خاصةً على وادي الدواسر.

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وأوضحت هيئة الأرصاد أن الحالة الجوية مستمرة حتى الساعة الخامسة من فجر الأحد.

وفي تقريرها عن طقس الأحد، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرَد ورياح نشطة على مناطق «نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة ومرتفعاتها حتى منطقة المدينة المنورة».

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد أن شمال المملكة وشمال غربها، يشهدان سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة.

