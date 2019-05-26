لليوم الثاني.. «الدفاع المدني» يواصل البحث عن طفل غريق بوادي جيزان

كثفت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان، جهودها في عمليات البحث لليوم الثاني على التوالي، عن طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات، بعدما جرفته سيول وادي جيزان في محافظة العارضة.

وأوضح الدفاع المدني –عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل «تويتر»- أن مدني العارضة يواصل بحثه المستمر عن الطفل المفقود منذ اللحظات الأولى من غرقه، بعد البلاغ الوارد من ذويه، بواسطة فرق الإنقاذ والغوص وبمساندة فرق المتطوعين.

ومشطت الفرق الميدانية الوادي بحثًا عن الطفل الغريق، ولمعرفة مصيره، لكنها لم تجد له أثرًا، ولا تزال عمليات البحث عنه مستمرة حتى وقت إعداد هذا التقرير.

وكانت منطقة جازان شهدت خلال اليومين الماضيين أمطارًا بين متوسطة وغزيرة، صاحبها تدفق للسيول وجريان للأودية، وتركزت على محافظات القطاعات الجبلية.

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وكان الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وجَّه تنبيهًا متقدمًا إلى أهالي جازان، أول أمس الجمعة، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بتدني مستوى الرؤية، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الحالة الجوية تشمل «أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والدرب والريث والطوال والعيدابي وبيش وجازان وصامطة وصبيا وفيفا وهروب».

وهطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، خلال اليومين الماضيين، شملت محافظتي بني مالك والعيدابي، وعددًا من المراكز والقرى التابعة للقطاع الجبلي بالمنطقة، فيما حذرت مديرية الدفاع المدني من تقلُّبات جوية تشهدها عدد من محافظات ومراكز المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالنيابة في منطقة جازان المقدم محمد بن حسن آل صمغان؛ إن مركز القيادة بالمديرية تلقى تنبيهًا من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس يفيد بهطول أمطار على المنطقة متوسطة إلى غزيرة، مهيبًا بالجميع أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان السيول، واتباع الإرشادات لتحقيق الأمن والسلامة للجميع.

