السعودية اليوم / بلدية عنيزة تشارك في مهرجان ليالي رمضان



عنيزة 20 رمضان 1440 هـ الموافق 25 مايو 2019 م واس

تشارك بلدية محافظة عنيزة في مهرجان ليالي رمضان بجناح خاص يبرز أهم المشاريع التي قدمتها البلدية يضم ساحة للألعاب واستديو للتصوير ثلاثي الأبعاد مع مجسمات للمشاريع المنفذة وركن للضيافة .

وبين رئيس بلدية عنيزة نائب رئيس لجنة التنمية السياحية بعنيزة المهندس خلف العتيبي، أن البلدية سعت منذ وقت مبكر لتجهيز السوق المركزي مقر فعاليات مهرجان ليالي رمضان إيماناً منها بالأهداف النبيلة للمهرجان الذي يدعم الأسر المنتجة ويسهم في تنشيط الحركة التجارية في المنطقة المركزية .

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04:28ت م

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