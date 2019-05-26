السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة حائل يلتقي وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية



حائل 21 رمضان 1440هالموافق 26 مايو 2019 م واس

التقى وكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ اليوم، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء ركن الدكتور فهد بن سعيد القحطاني الذي يزور المنطقة لنقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية إلى أسرتي شهيدي الواجب النقيب عادل بن علوان الجبرين والعريف مفرح بن بريكان الشمري، سائلاً الله تعالى بأن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان .

وثمن آل الشيخ الرعاية الكريمة من القيادة الحكيمة لذوي شهداء الواجب وإخلاص رجال الأمن وجنود الوطن، مؤكداً قوة اللحمة في هذا الوطن المبارك، مقدماً تعازيه لأسرتي شهيدي الواجب، داعياً الله بأن يتقبلهما بواسع رحمته وأن يسكنهما أعلى درجات الجنة .

حضر اللقاء مدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان المحيميد وعدد من المسؤولين .

// انتهى //

04:22ت م

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