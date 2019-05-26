السعودية اليوم / مجلس بلدي البكيرية يعقد جلسته الـ 49



البكيرية 20 رمضان 1440 هـ الموافق 25 مايو 2019 م واس

عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة البكيرية أمس ، جلسته الـ 49 في مقره الجديد الواقع شمال مبنى البلدية الرئيسي .

وهنأ رئيس المجلس مسلم المزيني الأعضاء بمناسبة افتتاح المقر الجديد، الذي بني على مساحة قدرها 4 آلاف متر مربع بقرابة مليوني .

وناقش الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والمقدمة من الأعضاء والبلدية والمواطنين واتُخذ حيالها العديد من القرارت والتوصيات التي تصب في صالح المواطنين في المحافظة والمراكز التابعة لها.

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03:27ت م

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