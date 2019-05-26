السعودية اليوم / جموع المصلين يؤدون أولى ليالي صلاة القيام من شهر رمضان بالمسجد النبوي

المدينة المنورة 20 رمضان 1440 هـ الموافق 25 مايو 2019 م واس

أدى اليوم جموع المصلين في المسجد النبوي أول ليلة من صلاة القيام لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، حيث توافد أهالي وزوار طيبة الطيبة منذ وقت مبكر لأداء صلاة القيام في جو مفعم بالسكينة والاطمئنان ، داعين المولى العلي القدير أن يتقبل منهم عباداتهم .

وواكبت وكالة الأنباء السعودية ميدانياً, الخدمات الميدانية التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية الأمنية والخدمية والتطوّعية, وما تبذله وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي من جهود في مجال إرشاد الزائرين وتنظيم وصولهم والدخول عبر البوابات, وتكثيف خدمات السقيا والتكييف وتنظيم الحشود, لمواكبة كثافة الزائرين والمصلين الذين توافدوا مبكراً إلى المسجد النبوي, وتأتي ترتيبات الوكالة امتداداً لخطتها التشغيلية للعشر الأواخر من رمضان, حيث تم فرش جميع المسجد النبوي وسطحه والأجزاء المخصصة للصلاة في الساحات, وتجهيز المساحات المخصصة كمصلى للنساء, كما تم فتح الممرات في الساحات وداخل المسجد النبوي والسطح, ونشر المراقبين الميدانيين لتنظيم صفوف المصلين وتوجيههم للأماكن الخالية, وتوجيه النساء لأقسامهن والساحات المخصصة لهن.

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