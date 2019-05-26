، شرطة الرياض تنفي ما تم تداوله عن ضبط مخالفين للذوق العام في مجمع تجاري ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي الذي يظهر من خلاله أحد الأشخاص أثناء تواجده بأحد المجمعات التجارية ويدعي قيام الجهات الأمنية بالقبض على مخالفي الذوق العام وان هناك غرامات مالية تصل الى (٥٠٠٠) ريال، تود شرطة منطقة الرياض التوضيح بأن ما ادعى به المتحدث بالمقطع عاري تماماً من الصحة، حيث أن الأجهزة الأمنية تباشر مهامها بحفظ النظام وتوفير الأمن في المجمعات التجاريه وضبط المخالفين، وإتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .
كما أهابت شرطة منطقة الرياض بالجميع تحرّي الدقة والمصداقية، وعدم تعريض أنفسهم للمساءلة النظامية بإشاعة وإدعاءات غير صحيحة .
شرطة الرياض تنفي ما تم تداوله عن ضبط مخالفين للذوق العام في مجمع تجاريعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-05-26
أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي الذي يظهر من خلاله أحد الأشخاص أثناء تواجده بأحد المجمعات التجارية ويدعي قيام الجهات الأمنية بالقبض على مخالفي الذوق العام وان هناك غرامات مالية تصل الى (٥٠٠٠) ريال، تود شرطة منطقة الرياض التوضيح بأن ما ادعى به المتحدث بالمقطع عاري تماماً من الصحة، حيث أن الأجهزة الأمنية تباشر مهامها بحفظ النظام وتوفير الأمن في المجمعات التجاريه وضبط المخالفين، وإتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .
كما أهابت شرطة منطقة الرياض بالجميع تحرّي الدقة والمصداقية، وعدم تعريض أنفسهم للمساءلة النظامية بإشاعة وإدعاءات غير صحيحة .
26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
03:00 AM
أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي الذي يظهر من خلاله أحد الأشخاص أثناء تواجده بأحد المجمعات التجارية ويدعي قيام الجهات الأمنية بالقبض على مخالفي الذوق العام وان هناك غرامات مالية تصل الى (٥٠٠٠) ريال، تود شرطة منطقة الرياض التوضيح بأن ما ادعى به المتحدث بالمقطع عاري تماماً من الصحة، حيث أن الأجهزة الأمنية تباشر مهامها بحفظ النظام وتوفير الأمن في المجمعات التجاريه وضبط المخالفين، وإتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .
كما أهابت شرطة منطقة الرياض بالجميع تحرّي الدقة والمصداقية، وعدم تعريض أنفسهم للمساءلة النظامية بإشاعة وإدعاءات غير صحيحة .
، شرطة الرياض تنفي ما تم تداوله عن ضبط مخالفين للذوق العام في مجمع تجاري ،
المصدر : الخليج 365
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