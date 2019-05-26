، "برنامج سند محمد بن سلمان" : 10 آلاف مستفيد من مبادرة سند الزواج ،

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محمد بن مسعود - الدمام - استكمالاً لجهود برنامج "سند محمد بن سلمان" في المساهمة لتحقيق مبادئ الاستقرار وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً من بِناء أسرهم ; فقد أعلن البرنامج عن استمرار صرف العطاء المخصص لمبادرة "سند الزواج" للدفعة الثالثة، حيث تخطى عدد المستفيدين للدفعة الثالثة 2200 مستفيد بعطاء يفوق 45 مليون ريال، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المستفيدين أكثر من 10000 مستفيد، بقيمة عطاء تجاوزت 200 مليون ريال منذ انطلاق المبادرة..وتعدُّ مبادرة "سند الزواج" إحدى مبادرات البرنامج الموجهة لدعم ومساندة حديثي الزواج من ابناء الوطن، حيث يتم تلقي الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني ويتم التحقق من تطابق شروط وصحة بيانات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل مستمر.ويحرص البرنامج على تنمية الوعي حيث يتطلب اكمال مرحلة المحتوى المعرفي عبر الموقع الإلكتروني كجزء من اجراءات التقديم على العطاء (مبلغ مقطوع وغير مسترد)، مع الإشارة بأن التسجيل لا يزال متاحاً حيث يمكن التقديم من خلال زيارة الرابط المخصص للمبادرة: https://snad.org.sa/marriage.
يذكر أن برنامج "سند محمد بن سلمان"، يأتي انطلاقًا من حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله -، على تنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات، والمساهمة في تحقيق الغايات التي يسعون إليها في مجالات الحياة المختلفة.
"برنامج سند محمد بن سلمان" : 10 آلاف مستفيد من مبادرة سند الزواجعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-05-26
استكمالاً لجهود برنامج "سند محمد بن سلمان" في المساهمة لتحقيق مبادئ الاستقرار وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً من بِناء أسرهم ; فقد أعلن البرنامج عن استمرار صرف العطاء المخصص لمبادرة "سند الزواج" للدفعة الثالثة، حيث تخطى عدد المستفيدين للدفعة الثالثة 2200 مستفيد بعطاء يفوق 45 مليون ريال، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المستفيدين أكثر من 10000 مستفيد، بقيمة عطاء تجاوزت 200 مليون ريال منذ انطلاق المبادرة..وتعدُّ مبادرة "سند الزواج" إحدى مبادرات البرنامج الموجهة لدعم ومساندة حديثي الزواج من ابناء الوطن، حيث يتم تلقي الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني ويتم التحقق من تطابق شروط وصحة بيانات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل مستمر.ويحرص البرنامج على تنمية الوعي حيث يتطلب اكمال مرحلة المحتوى المعرفي عبر الموقع الإلكتروني كجزء من اجراءات التقديم على العطاء (مبلغ مقطوع وغير مسترد)، مع الإشارة بأن التسجيل لا يزال متاحاً حيث يمكن التقديم من خلال زيارة الرابط المخصص للمبادرة: https://snad.org.sa/marriage.
يذكر أن برنامج "سند محمد بن سلمان"، يأتي انطلاقًا من حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله -، على تنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات، والمساهمة في تحقيق الغايات التي يسعون إليها في مجالات الحياة المختلفة.
26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
02:37 AM
استكمالاً لجهود برنامج "سند محمد بن سلمان" في المساهمة لتحقيق مبادئ الاستقرار وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً من بِناء أسرهم ; فقد أعلن البرنامج عن استمرار صرف العطاء المخصص لمبادرة "سند الزواج" للدفعة الثالثة، حيث تخطى عدد المستفيدين للدفعة الثالثة 2200 مستفيد بعطاء يفوق 45 مليون ريال، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المستفيدين أكثر من 10000 مستفيد، بقيمة عطاء تجاوزت 200 مليون ريال منذ انطلاق المبادرة..وتعدُّ مبادرة "سند الزواج" إحدى مبادرات البرنامج الموجهة لدعم ومساندة حديثي الزواج من ابناء الوطن، حيث يتم تلقي الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني ويتم التحقق من تطابق شروط وصحة بيانات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل مستمر.ويحرص البرنامج على تنمية الوعي حيث يتطلب اكمال مرحلة المحتوى المعرفي عبر الموقع الإلكتروني كجزء من اجراءات التقديم على العطاء (مبلغ مقطوع وغير مسترد)، مع الإشارة بأن التسجيل لا يزال متاحاً حيث يمكن التقديم من خلال زيارة الرابط المخصص للمبادرة: https://snad.org.sa/marriage.
يذكر أن برنامج "سند محمد بن سلمان"، يأتي انطلاقًا من حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله -، على تنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات، والمساهمة في تحقيق الغايات التي يسعون إليها في مجالات الحياة المختلفة.
، "برنامج سند محمد بن سلمان" : 10 آلاف مستفيد من مبادرة سند الزواج ،
المصدر : الخليج 365
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