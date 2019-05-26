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ملك البحرين يشيد بحكمة الملك سلمان ودوره في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام
متابعات الخليج 365 - الرياض
تسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تتضمن دعوة جلالته لحضور القمة الخليجية الطارئة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.
وقد سلم الرسالة إلى ملك البحرين، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال استقبال جلالته له في قصر الصافرية مساء أمس السبت؛ بحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.
وخلال اللقاء أعرب ملك البحرين عن شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين على هذه الدعوة الكريمة، متمنيًا لأعمال القمة الخليجية كل التوفيق والنجاح لتحقيق طموح وتطلعات أبناء دول المجلس وتعزيز التكاتف الخليجي لمواجهة كافة التحديات انطلاقًا من وحدة الهدف والمصير.
وأكد اعتزازه بالإنجازات الرائدة التي حققها مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه في مختلف المجالات، والتي سعى من خلالها إلى ترسيخ دعائم العمل الخليجي المشترك وزيادة فعاليته في استكمال بناء صروح التكامل السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي والثقافي.
كما أشاد ملك البحرين بحكمة خادم الحرمين الشريفين ورؤيته الثاقبة ودوره القيادي في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والحفاظ على مصالح دولها وشعوبها، منوهًا جلالته بالمساعي والجهود الموفقة التي يواصل بذلها معالي الأمين العام، وكافة منتسبي الأمانة العامة لتحقيق الأهداف السامية لمسيرة المجلس وتلبية تطلعات أبنائه.
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