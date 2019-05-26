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صور.. أمطار قنا تتسبب بانهيار سقف منزل مقعد
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - قنا
شهد مركز قنا التابع لمحافظة محايل، أمس، أمطارًا غزيرة شملت معظم أرجاء المركز، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على المركز في سقوط بعض الأجزاء من أسقف عدد من الغرف بمنزل أحد المواطنين بقرية الشرجة الواقعة بالمركز.
وفي التفاصيل: أكد عامر بن عايض أنه وقت أذان المغرب من يوم أمس وبعد الأمطار الغزيرة فوجئ بتساقط أجزاء من أسقف منزل والدهم المقعد، مضيفًا أنه تم التواصل مع فرق الدفاع المدني بالمركز لمباشرة الحالة، حيث لم يصب أي شخص بأذى.
تشكيل لجنة عاجلة:
بدوره أوضح محافظ محايل المكلف، علي بن إبراهيم الفلقي، أنه سيتم تشكيل لجنة من المحافظة ومن مركز قنا ومن الدفاع المدني والبلدية والجمعية الخيرية بقنا، إضافة إلى المالية والضمان الاجتماعي؛ للوقوف على المنزل المتضرر والنظر في وضع الأسرة ومساعدتها على ما ألم بها من أضرار جراء انهيار منزلهم بسبب الأمطار الغزيرة.
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